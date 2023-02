Um molho espesso casa muito bem com a carne do camarão. Com um arroz branco a acompanhar está a festa feita.

Uma receita da autoria de Gabriela Oliveira, autora do livro "Cozinha Vegetariana à Portuguesa".

Este é um dos grandes petiscos portugueses. Sobre um naco de bom pão é de sonho

Para quem não percebe pitada da cozinha, vai aprender a cozinhar pita de frango com um molho fantástico. Veja a receita.

Um prato delicioso, rápido e muito suculento.

Esta especialidade tailandesa vai deixar toda a gente com fogo na boca.