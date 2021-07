Se há coisa que nos recorda e remete para as férias são os granizados frescos. Este com uma bela melancia.

Para além da óbvia dose de frescura que esta bebida nos traz, o citrino e a hortelã acrescentam sabor e saúde.

As cascas de citrinos escondem um óleo delicioso e aromático que, combinado com a bebida certa, faz um cocktail incrível.

Uma bebida refrescante, com o característico sabor a hortelã e rum que, neste caso, é substituído com a adição de açúcar mascavado.

Uma infusão com sabores de verão. Para beber com vagar no final do dia.