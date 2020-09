Mojito sem álcool

Preparação

Coloque o mel, o açúcar e as folhas de hortelã num almofariz. Esmague com a ajuda do pilão.

Adicione uma lima cortada em quartos e esmague um pouco mais, para libertar sumo e aroma.

Adicione o sumo das outras duas limas e misture.

Pique o gelo, no robô ou com a ajuda de um rolo da massa.

Distribua o gelo pelos copos e adicione o preparado de açúcar, lima, mel e hortelã.

Acabe de preencher os copos com a água gaseificada, adorne com folhas de hortelã e sirva de imediato.