Ceviche de robalo

Dicas

Pode comprar o peixe inteiro e amanhá-lo em casa, retirando as vísceras, a pele e as espinhas. Não se esqueça que, com a cabeça e as espinhas, pode preparar um delicioso caldo para utilizar num arroz de peixe, ou congelar para mais tarde. Contudo, é bem mais fácil comprar o peixe e pedir na peixaria que façam os filetes. É muito importante que o peixe seja do dia. Ao ser consumido cru, e além de ser curado pela ação do ácido, convém não arriscar! Não hesite em adicionar uma manga laminada, gomos de tangerina, morangos ou outro fruto fresco que seja do seu gosto.