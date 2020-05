Há (muitos) momentos em que não conseguimos pensar noutra coisa. Anda com vontade de se deliciar com um doce caseiro? Temos a solução para si! Dos mais cremosos e originais aos mais clássicos e tradicionais, com frutos, chocolate e até vegetais, são muitas as opções de bolos a considerar, saborosos e fáceis de confecionar, se estiver com paciência para ir para a cozinha num dia feriado como o de hoje. Não se deixe contagiar pela preguiça e meta mãos à obra.

1. Bolo húmido de limão e baunilha

Esta receita, apesar da simplicidade aparente, nunca falha. Delicioso e muito fácil de preparar, este bolo húmido de limão e baunilha é a opção perfeita para um momento de prazer solitário, para um lanche em família, para a festa de aniversário das crianças ou até para fazer em casa e levar para o trabalho para tornar o dia dos colegas mais doce.

2. Bolo de cenoura e maçã com creme de laranja e canela

Vegan, saboroso e muito fácil de confecionar, junta, numa só receita, uma série de ingredientes diferentes. Uma alternativa original a considerar para um dia como o de hoje. Se preferir, substitua a bebida de soja por leite de arroz, os flocos de aveia por flocos de centeio e/ou o sumo de laranja por sumo de limão ou por uma mistura dos dois.

3. Bolo cremoso de chocolate preto com creme de lima