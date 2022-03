Esta é aquela alternativa perfeita para quem não gosta ou não se dá bem com pão ou glúten. É muito fácil de fazer e mais versátil do que imagina. Não serve só de pequeno-almoço, mas também de refeição principal, barrada com húmus e com tofu por cima, por exemplo.

"Ao sabor irresistível das batatas assadas junta-se o tofu, que pode ser igualmente delicioso quando é tratado com amor". As palavras são da nutricionista Ana Isabel Monteiro.

"Acho que o nome diz tudo, não diz? Foi das primeiras receitas que o meu pai fez quando me tornei vegetariana e continua a ser a minha favorita sempre que vou a casa dos meus pais", diz-nos Ana Isabel Monteiro.

Bolachinhas estaladiças, saborosas e fáceis de fazer… quem não adora? São ótimas para levar para um lanche, ou mesmo para servir como sobremesa. A sugestão é de Isabel Monteiro a partir do seu livro "Vegetariano nas 4 Estações".

"Adoro tornar as receitas básicas do dia a dia em algo diferente, divertido e ainda mais nutritivo. Estas panquecas são isso mesmo e uma ótima solução para os pequenotes aí de casa que teimam em dizer que não gostam de coisas verdes". As palavras são da nutricionista Ana Isabel Monteiro.

Esta é uma tarte que combina com todas as estações do ano. Ana Isabel Monteiro, autora da receita, diz-nos que "sem vos querer influenciar, cá em casa esta tarte não dura um dia". Uma sugestão do livro “Vegetariano nas Quatro Estações”.