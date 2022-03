Derretem-se dentro da massa filo, ainda quentinhos, acabados de sair do forno.

Esta é uma tarte que combina com todas as estações do ano. Ana Isabel Monteiro, autora da receita, diz-nos que "sem vos querer influenciar, cá em casa esta tarte não dura um dia". Uma sugestão do livro “Vegetariano nas Quatro Estações”.

Há que experimentar este folhado para perceber como laranja, quivi e chocolate branco fazem magia na cozinha quando juntos.