Travesseiros de quivis

Preparação

Descasque os quivis e corte-os em cubos. Reserve.

Coloque uma frigideira ao lume. Quando estiver quente adicione a manteiga e deixe derreter. Adicione os quivis e salteie durante dois minutos.

Adicione o açúcar e deixe cozinhar durante cinco minutos, mexendo de vez em quando. Retire do fogo e deixe arrefecer.

Pincele cada folha de massa filo com a margarina líquida ou manteiga derretida e dobre-a ao meio, ficando com duas camadas.

Coloque um pouco do recheio num extremo, pincele os bordos com manteiga, dobre para tapar o quivi. Dobre também um pouco as laterais, volte a pincelar os bordos e enrole.

Repita o processo até acabar com a massa e recheio.

Coloque os travesseiros num tabuleiro untado com manteiga.

Pincele todos os rolinhos e polvilhe com as sementes de sésamo.

Leve a forno pré-aquecido a 200 ºC durante cerca de dez minutos, até que os travesseiros fiquem dourados e estaladiços.

Polvilhe com açúcar em pó e sirva ainda morno.