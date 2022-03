Mil-folhas de quivi, laranja e chocolate branco

Preparação

Forre um tabuleiro com papel vegetal.

Numa bancada polvilhada com açúcar em pó, estenda a massa cerca de 6 mm. Com uma faca corte 12 retângulos, cada um com 8x5 cm. Coloque-os no tabuleiro, polvilhe com açúcar em pó e deixe ficar no frigorífico durante uns 30 minutos.

Aqueça previamente o forno a 200 ºC.

Leve os retângulos ao forno durante cinco minutos, retire-os do forno e polvilhe com mais açúcar em pó. Leve novamente ao forno durante cinco minutos ou até a massa crescer e ficar dourada. Passe para uma rede e deixe arrefecer.

Para fazer o recheio, coloque as natas num tacho e deixe levantar fervura, retire do lume e misture o chocolate branco, até derreter. Deixe arrefecer, mexendo de vez em quando.

Quando estiverem espessas, bata durante um minuto ou até ficarem leves e cremosas.

Com uma faca, abra cada retângulo de massa ao meio, na horizontal, e espalhe creme de chocolate sobre as bases. Cubra com fruta e depois com as “tampas” de massa. Polvilhe com mais açúcar em pó e coloque no frigorífico até estar pronto para servir.