Tarte de quivi

Preparação

No dia anterior, coloque a lata de leite de coco no frigorífico (se não conseguir, deixe duas horas, pelo menos).

No dia seguinte, comece por preparar a base da tarte. Demolhe em água quente as uvas-passas ou as tâmaras por cinco minutos.

Escorra bem e triture num processador pequeno, juntamente com os restantes ingredientes.

Quando obtiver uma massa homogénea e que se una por si só, retire a massa e reserve.

Pincele a base e as laterais de uma tarteira pequena (ou de uma forma redonda de bolo) com um pouco de óleo de coco e revista de seguida com película aderente (eu sei que não é o material mais sustentável, mas é o que resulta melhor).

Espalme então a massa na base, revestindo-a de forma uniforme.

Leve ao frigorífico enquanto preparas o recheio.

Retire o leite de coco do frigorífico e utilize apenas a parte espessa (se for necessário para completar os 200 g, use um pouco da parte líquida). Triture com o agave, dois quivis e a essência de baunilha.

Dissolva o amido de milho e o ágar-ágar na mistura anterior e leve a lume médio-baixo num tacho, até engrossar, mexendo continuamente com uma vara de arames.

Retire a base do frigorífico, verta o recheio e leve novamente ao frio até solidificar (durante, pelo menos, três horas).

Para acompanhar, descasque os outros dois quivis, corte-os em rodelas e decore a tarte, começando do rebordo para o centro.