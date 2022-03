Assado de tofu com batata

Preparação

Comece por preparar o tofu. Queremos que fique em “leque”, pelo que não pode fatiá-lo até ao fundo. Para isso, sugiro que coloque uma colher de pau de cada lado do tofu e que o fatie apenas até chegar a elas. Coloque-o num recipiente.

Numa tigela pequena, misture as especiarias com o vinho e o molho de soja e verta sobre o tofu. Massaje cada fatia, garantindo que distribui o sabor. Junte umas folhinhas de alecrim ou tomilho entre as fatias e deixe a marinar por uma hora, no frigorífico.

Aqueça o forno a 200 °C.

Entretanto, lave bem as batatas e corte-as, com casca, em cubos médios. Coza por cinco minutos em água abundante com sal, ou até conseguir espetar um garfo facilmente.

Coloque, agora, o tofu no centro de uma assadeira e disponha à volta as batatas já escorridas. Regue tudo com a marinada e salpique as batatas com um pouco de sal grosso e um fio de azeite.

Leve ao forno por 30 minutos e, a seguir, mais dez minutos com ventilação.

Sirva com os brócolos cozidos.