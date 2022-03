Bolachas de limão e papoila

Preparação

Pré-aqueça o forno a 180 °C.

Numa tigela média, misture o óleo de coco derretido com o sumo de limão, a bebida de soja e o açúcar mascavado.

Acrescente os ingredientes secos, incluindo a raspa de limão, e envolva com as mãos.

Forme sete ou oito bolas com a massa (dependendo do quão grandes preferir as suas bolachas) e disponha-as no tabuleiro do forno forrado com papel vegetal.

Achate com a base de um copo (humedeça se necessário) e feche as ranhuras com os dedos.

Leve ao forno por 15 minutos com ventilação e deixe arrefecer numa grelha de arrefecimento antes de servir.

Nota: a farinha teff não é comummente usada, mas resulta numas bolachas mais crocantes. Caso não queira comprar de propósito, experimente substituir por 90 g de farinha de quinoa, espelta ou outra.