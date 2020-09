Este procedimento estético, disponível em Portugal, é aconselhado a pessoas que, para além de retenção de líquidos, têm flacidez provocada ou pela passagem dos anos ou por mudanças bruscas de peso. O preço médio ronda os de 60 € por sessão mas, na compra de um pacote com várias sessões, o valor cobrado pelas clínicas que disponibilizam este tratamento tende, por norma, a baixar.

- Drenagem linfática

É uma técnica de massagem altamente espe­cializada, que consiste na aplicação de movi­mentos muito suaves e precisos. O protocolo de execução é muito rigoroso e integra uma varie­dade de movimentos circulares e em espiral. A estimulação do sistema linfático permite a aber­tura dos capilares linfáticos aumentando, assim, a drenagem e a eliminação do excesso de água e de gordura.

Também reduz a quantidade de toxinas acumulados nos tecidos cutâneos. Tem como objectivo diminuir edemas, melhorar a celulite e aliviar a sensação de pernas pesadas, e é recomendado a pessoas propensas à retenção de líquidos. Com uma duração aproximada de 30 minutos, o preço ronda, em média, os 30 €. Se a sessão durar 60 minutos, o custo sobre para valores na casa dos 50 €.

- Pressoterapia

Método de massagem com pressão exercida com a ajuda de umas câmaras de ar aplicadas nas extremidades, nas pernas e nos braços, recorrendo a umas mangas especiais que incham. A pres­são exercida pelas câmaras pneumáticas não deve ultrapassar a pressão arterial da paciente. Recomenda-se fazer as sessões necessárias, sempre em dias alternados.

Este tratamento, muito procurado pelas mulheres portuguesas das áreas mais urbanas, tem como objetivo estimular a circulação de retorno e favorecer a eliminação de toxinas retidas. Também esti­mula a drenagem linfática e venosa, aumenta a elasticidade da pele e ativa a vitalidade dos tecidos cutâneos. O preço aproximado é de 35 € por sessão.

- Óleos essenciais

São usados para massajar as zonas afetadas. São ricos em substâncias anti-inflamatórias no caso do da camomila), calmantes e revigorantes no na lavanda, reequilibrantes no dos extratos de laranja amarga, anti-fadigano caso do de neroli e regeneradoras dos tecidos no caso dos produzidos com extratos de ylang-ylang.

A massagem pode ser complementada com outros tratamentos, como o duche vichy ou a aplicação de máscaras anti-celulíticas. Recomenda-se um tratamento de 10 sessões, duas por semana. Este tratamento tem como objetivo drenar a zona tratada e eliminar toxinas e é recomendado a pessoas que retêm líquidos da cintura para baixo. O preço varia entre os 25 € e os 40 €.

- Vacuoterapia

Faz-se uma massagem mecânica desde os tor­nozelos até às coxas com a ajuda de um cabeçal redondo que produz um efeito de sucção. Desta forma, os líquidos a mais são drenados e arras­tados para a linfa e eliminados pela urina. É recomendável beber uma quantidade abundante de água antes, durante e depois do tratamento, para não forçar demasiado os rins, obrigando-os a trabalhar no vazio.

O número de sessões de vacuoterapia re­comendadas varia em função da intensidade do problema, apesar de se aconselhar um mínimo de seis sessões, realizadas em dias alternados. O tratamento possibilita uma perda de volume apreciável desde a aplicação da primeira massagem e é bom para qualquer pessoa que apresente retenção de líquidos nas pernas e tornozelos. O preço ronda, em média, os 30 € por sessão.