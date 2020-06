O primeiro passo é fazê-lo sempre de acordo com as indicações aconselhadas pelo fabricante na embalagem. "Por norma, recomendam-se movimentos ascendentes nos membros inferiores e superiores e circulares nas ancas, nas coxas e nas nádegas", refere Ana Teresa Cruz. "Inicialmente, deve aplicar esses produtos duas vezes por dia, de manhã e à noite, durante dois meses", esclarece. Depois, uma vez por dia, será suficiente como manutenção. Para sempre", garante ainda Ana Teresa Cruz.

Os suplementos são uma alternativa a considerar?

Sim, têm um efeito positivo, assegura a especialista. Em particular, os que contêm substâncias com uma ação diurética oferecem uma melhoria imediata na retenção de líquidos. No entanto, apresentam duas grandes desvantagens relativamente aos tratamentos tópicos. Além de nem todas as pessoas os poderem tomar, tem o problema da cafeína, a principal substância ativa com atividade lipolítica, não poder ser usada em tratamentos orais, por apresentar contraindicações a nível sistémico.

Texto: Madalena Alçada Baptista com Ana Teresa Cruz (farmacêutica)