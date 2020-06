Este é, ainda, um procedimento estético sem aumento da gordura circulante. Estudos prévios realizados concluem que praticamente não existe modificação do perfil lipídico do paciente após o tratamento. A gordura libertada dos adipócitos é reabsorvida pelo sistema linfático e eliminada como qualquer outro resíduo metabólico da nossa alimentação. Segundo os especialistas que o usam, o aumento de gordura circulante previne-se com uma dieta prévia e o controlo do perfil lipídico do paciente.

A possibilidade de repetir a sua utilização até alcançar o efeito desejado é outra das vantagens comprovadas do UltraShape. Apesar de se recomendar uma média de três sessões por cada área tratada para conseguir resultados satisfatórios, o procedimento pode ser repetido tantas vezes quantas seja aconselhável até se alcançarem os resultados pretendidos. Só é necessário deixar passar cerca de quatro semanas entre cada sessão, recomendam e alertam os profissionais que utilizam este equipamento estético.

A técnica passo a passo

São, essencialmente, cinco as fases que marcam o tratamento:

1. Na primeira consulta, prescreve-se ao paciente uma análise ao sangue para verificar os níveis de triglicéridos e colesterol e é-lhe recomendada uma dieta pobre em gorduras saturadas e rica em ácidos gordos ómega-3.

2. Na primeira sessão, faz-se uma ecografia prévia para medir a espessura da camada gorda. Com uma caneta dermográfica, delimita-se a área a tratar.

3. O sensor do UltraShape regista a superfície marcada e um sensor ótico controla a emissão de ultra-sons durante toda a sessão.

4. Vão-se sucedendo os disparos das ondas ultrassónicas. Só para ter uma ideia, numa zona como o abdómen podem ser, em média, necessários 1.000.

5. Finalizada a sessão, faz-se uma nova ecografia para apreciar a diminuição da gordura corporal. O paciente regressa à sua vida quotidiana de imediato.

Os centímetros que se perdem, em média, por sessão

Ao finalizar o tratamento, nota-se, de imediato, uma discreta diminuição do volume. A perda de centímetros, no entanto, aumenta à medida que a gordura destruída vai sendo eliminada pelo organismo através do sistema linfático, um processo que pode decorrer até um mês após cada sessão. Em cada uma dessas intervenções, pode obter-se uma redução média de 2,5 centímetros. O valor a pagar depende da dimensão da área a tratar, tal como a duração da sessão, que por norma dura entre 60 a 90 minutos.

As sessões a realizar, definidas pelo especialista que o segue, podem ser tantas quantas sejam necessárias, com intervalos de um mês. Em média, são necessárias três sessões por cada região a tratar. O UltraShape pode ser usado no abdómen, na cintura, nas coxas, nas nádegas e também no peito, no caso dos homens. Todos o podem fazer, desde que tenham níveis de colesterol e triglicéridos normais. É ideal para quem tem gordura localizada sem excesso de peso e pretende (re)definir o contorno corporal.