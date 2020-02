A oxigenoterapia, que permite afinar e reduzir os poros eficazmente, é uma técnica inovadora, muito procurada em inúmeros países, que consiste na utilização de oxigénio, no seu estado mais puro, para com fins estéticos e terapêuticos, através da sua inalação. Para além deste ar são e impoluto ser essencial ao bom funcionamento do organismo, o facto de se encontrar livre de partículas poluentes e contaminantes, vai potenciar o processo natural de regeneração da pele.

De regeneração e não só. Também de rejuvenescimento da epiderme, refirmando-a. Tem ainda a vantagem de a preparar para receber cuidados estéticos posteriores. A partir do momento em que se entra para a cabine de tratamento está-se, desde logo, a inalar oxigénio puro. Em termos de resultados, pode afirmar-se que, quando o sangue está bem oxigenado, isso tem, de imediato, reflexos na epiderme, que passa a exibir uma maior luminosidade e um tom mais uniforme.

Este tratamento, disponível em Portugal em centros de estética especializados, é especialmente indicado para proporcionar um tratamento antienvelhecimento natural, para revitalizar os mecanismos de eliminação de toxinas e células mortas e para regenerar as vias respiratórias. Sobre as sessões de oxigenoterapia, saiba que não há limites para a utilização de oxigénio. Um relatório internacional de 2019, garante que, até 2024, a procura vai continuar a aumentar.