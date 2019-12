Os mecanismos do envelhecimento são sensivelmente os mesmos nos dois sexos, embora apresentem nuances que os tornam distintivos. Por ser mais fina e menos oleosa, a pele das mulheres está, por norma, mais exposta ao fotoenvelhecimento provocado pelos radicais livres resultantes da ação dos raios ultravioleta, uma das muitas ameaças à saúde da epiderme, a par da poluição, do stresse e da má alimentação, como alertam especialistas em todo o mundo.

"O envelhecimento interno é maioritariamente provocado pela glicação, que é o resultado da ligação anormal e não enzimática entre as proteínas corporais [como o colagénio e a elastina, por exemplo] e a glicose dos alimentos [presente em alimentos como os doces, o pão e a batata]", esclarece Luís Romariz, conceituado especialista em medicina preventiva. Esse processo conduz à formação dos perigosos AGE, produtos avançados da glicação.

Os AGE são mensuráveis no sangue através da determinação da HbA1c, "que deve ser menor do que 5%", adverte o especialista português. "Para contrariar este fenómeno, não coma hidratos de carbono de elevado ou médio índice glicémico e faça exercício físico com regularidade, uma vez que este permite gastar a glicose", recomenda ainda Luís Romariz. Para travar o envelhecimento, tome também suplementos alimentares de vitamina B6, "especialmente sob a forma de benfotiamina, 150 miligramas", bem como ácido alfa lipoico (600 miligramas) e carnosina (300 miligramas). O desequilíbrio hormonal da pré-menopausa, a partir dos 40 anos, conduz à osteoporose e ao envelhecimento.

"Não espere pelos sintomas [fogachos, suores noturnos, alterações do humor, rugas e osteopenia] da menopausa", aconselha Luís Romariz. Alcançar e manter um perfeito equilíbrio hormonal, capaz de manter a saúde e aumentar a longevidade, não é obra do acaso. "Tem muita ciência por detrás. A análise sanguínea regular do estado hormonal permite otimizar as hormonas através da sua reposição", refere ainda o especialista em medicina preventiva.

O fim do verão e dos períodos das férias podem ser o mote para recuperar da ação do sol, adotando comportamentos que devem ser replicados durante todo o ano:

- Hidrate-se bebendo diariamente pelo menos dois litros de água, preferencialmente sob a forma de chá verde.

- Tome um suplemento de astaxantina (8 mg) e de SOD (300 mg).

- Ingira diariamente pelo menos dois gramas de óleo de peixe (salmão ou sardinha).

- Use um creme biológico personalizado com estrogénios (estradiol e estriol) e progesterona.

- Faça regularmente micro-injeções (técnica indolor) de uma mistura à base de ácido hialurónico, vitamina C, vasoativos e silício, que a vão fazer parecer bastante mais nova.

Licenciado em medicina pela Faculdade de Medicina do Porto, Luís Romariz especializou-se em medicina familiar, tendo o grau de assistente graduado. Especialista em medicina preventiva ao longo de mais de 25 anos, obteve o International Certificate of Age Management Medicine no Cenegenics Medical Institute de Las Vegas, em 2005. É pós-graduado pela Harvard Medical School e pela Medical School of Yale University. É o pioneiro da medicina anti-aging.