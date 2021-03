Se tem uma pele sensível e vive ou passa muitas horas na cidade, precisa de fazer regularmente uma limpeza da epiderme com produtos adequados. Viver num meio poluído representa uma agressão diária para a pele. Por um lado, a acumulação de micro-grânulos de substâncias tóxicas, como partículas metálicas invisíveis e produtos de combustão de gasolina, obstrói os poros e provoca o aumento da oleosidade, o que contribui para o aparecimento de borbulhas.

Por outro lado, a poluição ambiental, a par de outros fatores de stresse para o organismo, aumenta a produção de radicais livres com consequente repercussão no envelhecimento precoce da pele e na perda de firmeza e de elasticidade. As exposição prolongada a luzes e a radiações dos telemóveis, dos tablets e dos computadores é outra das ameaças modernas. Para além disso, há ainda o risco aumentado de ocorrência de alergias, como alertam especialistas.

As idades mais críticas

Tanto os adultos como as crianças, que passam cada vez mais horas de tablet e de telemóvel na mão, são afetados pelos efeitos nefastos da poluição ambiental. O corpo humano manifesta a sua discordância com os elementos que modificaram o ar tradicionalmente limpo através da crescente incidência de doenças do sistema respiratório, dos olhos e da pele, como confirmaram inúmeros estudos científicos nacionais e internacionais realizados nos últimos anos.

Como atacar o problema

Limpe bem a sua pele para a libertar dos poluentes, especialmente antes de se deitar. Ao fazê-lo, diariamente, prefira fórmulas suaves, para não agredir ainda mais a pele. E dê-lhe hidratação, essencial para combater os efeitos da poluição. Escolha fórmulas enriquecidas com complexos desintoxicantes e anti-radicais livres, que ativam o sistema de regeneração natural da pele, e filtros UV e anti-poluição, para prevenir que os poluentes atmosféricos se fixem na pele.