Não deve fazê-lo, apesar de serem muitas as mulheres que ainda o fazem nos dias de hoje. É uma ótima ideia dar descanso ao secador durante nalgumas alturas e aproveitar os períodos de férias para adoptar um penteado mais informal, dando maior protagonismo aos jeitos naturais do seu cabelo. Mas isso não significa, contudo, que deva deixar todos os cuidados capilares de lado, sobretudo num período em que o cabelo está mais exposto a agressões exteriores.

Em excesso, o sol, o vento, a água salgada e o cloro das piscinas são nocivos para as hastes capilares. Para além do champô, do condicionador e da máscara reparadora que utiliza regularmente, aplique, sobre o cabelo enxuto, uma fórmula nutritiva e disciplinadora. Este gesto vai permitir-lhe não só sublimar os jeitos naturais do cabelo, como ajudar a conferir-lhe um aspeto mais cuidado e brilhante. Existem várias referências à venda no mercado.

4. Usar uma base mais escura do que a cor da pele para parecer bronzeada

É uma das queixas mais mencionadas pelos maquilhadores profissionais. Na hora de eleger uma base de maquilhagem, a maioria das mulheres tem tendência a eleger uma mais escura do que aquilo que deveria. Essa não é, no entanto, uma boa ideia, especialmente se você não tem experiência em maquilhagem. Normalmente, o aspeto é demasiado artificial e, por conseguinte, pouco favorecedor. Para contrariar esse efeito, aplique uma base da cor da sua pele.

Para saber qual é a melhor para si, faça o teste junto à linha do queixo e aplique, depois, por cima um bom pó bronzeador, para lhe dar um leve tom bronzeado. Para conseguir um efeito o mais natural possível, dê umas pinceladas leves por todo o rosto e insista nas maçãs do rosto, no nariz e no queixo, as áreas que as mulheres mais procuram valorizar. Se tem uma tez sem imperfeições, pode perfeitamente dispensar a base e utilizar apenas um pó bronzeador.

5. Deixar o verniz descascar

Exibir as unhas com a cor a descascar é proibido, nesta e em todas as outras alturas do ano. Este problema é meramente estético mas, ainda assim, não deve ser menosprezado. Se gosta de usar as unhas pintadas com tons fortes, não se esqueça de andar sempre na mala com um frasco de verniz que está a usar, para fazer pequenos retoques. Se não se ajeita como manicura, traga consigo uma embalagem de acetona e, assim que o verniz começar a lascar, remova-o logo.

6. Não redobrar o cuidado com os pés nos meses de calor

Tal como as mãos, acabam por ser menosprezados e, nos meses frios, como andam escondidos, o problema agrava-se. No verão, os passeios na areia e o uso de sandálias deixam os pés mais expostos aos fatores externos, assim como os banhos frequentes. Estes tendem, então, a ficar ressequidos. Aplique todos os dias, de manhã e à noite, um creme específico para os pés, para os manter hidratados e para prevenir a descamação, as calosidades, as gretas e até o mau odor.