Surgem por diferentes razões, mas causam-nos o mesmo. Quer seja uma ruga, uma borbulha, uma olheira ou uma mancha, olhamo-nos no espelho e não queremos sair de casa assim. Nestes casos, é possível recorrer à maquilhagem para uma solução a curto prazo, mas basta errar no tom para tornar ainda mais visível o que queremos esconder. Caso a caso, conheça melhor todas as armas ao seu dispor. As dicas de Fernando Vieira, especialista em maquilhagem corretiva.

Objetivo 1: Apagar as rugas

Escolha uma base líquida num tom semelhante ao da ruga (mais escura que a pele) e aplique-a com um pincel no sentido da ruga. Se for muito profunda, use um iluminador para dar luminosidade ao interior da ruga, disfarçando-a. A base deve ser aplicada com uma esponja com ligeiros toques, para não retirar o efeito do produto anterior. Termine com um pouco de pó solto. Evite usar bases com muito brilho pois tornam a ruga, oticamente, mais profunda.

Objetivo 2: Disfarçar as olheiras

Aplique um concealer à volta do contorno ocular. De acordo com a cor da olheira, o tom desse produto deve ser amarelo (no caso da olheira vermelha) ou alaranjado (no caso da olheira acinzentada). Finalize com um pouco de pó solto para fixar. Evite aplicar demasiado produto revela linhas de expressão que muitas vezes nem se costumam notar. Evite usar sombras de olhos azuis se tem olheiras acinzentadas ou sombras rosa fortes se tem olheiras avermelhadas.

Objetivo 3: Esconder a acne