Criados para remover a (muito resistente) maquilhagem à prova de água, os desmaquilhantes bifásicos vieram simplificar a vida das adeptas de máscara de pestanas e de eyeliner. Se, por um lado, está na moda usar e abusar das pestanas longas e definidas por máscaras de pestanas de qualidade, por outro, livrarmo-nos delas também já é uma questão incontornável ou não fosse o primeiro conselho para uma pele saudável remover totalmente a maquilhagem antes de dormir.

O problema, como muitas mulheres seguramente saberão, é que tanto o eyeliner como as máscaras de pestanas são difíceis de remover com um desmaquilhante vulgar. É muito comum retirarmos a maquilhagem e, mesmo assim, acordarmos com a almofada pintalgada de negro e até, nalguns casos, com os olhos esborratados. Por isso, para deixarmos de massacrar a zona sensível dos olhos, nasceram os desmaquilhantes bifásicos, uma inovação que tem feito furor.

As duas fases do mesmo desmaquilhante

Apesar de não serem uma novidade, multiplicam-se nas perfumarias, nas parafarmácias e até nas farmácias. A questão é como e por que motivo funcionam? O que deve saber sobre um desmaquilhante bifásico é que contém duas fases. Uma aquosa e outra oleosa. Pode estar a perguntar-se por que é que não nos contentamos apenas com a fase oleosa, uma vez que é esta que remove eficazmente a maquilhagem? A resposta é muito simples. O óleo não evapora!

Assim, se nos desmaquilharmos com um óleo, o contorno dos olhos fica oleoso, o que não é nada confortável. "As duas fases otimizam a limpeza pois existem impurezas que são hidrossolúveis e, por isso, são mais facilmente removidas pela aquosa, e outras, pelas suas características, são mais facilmente removidas pela oleosa", refere Ana Inácio, farmacêutica. Além disso, se a fórmula for só oleosa, pode irritar os olhos, deixando-os inchados e inflamados.