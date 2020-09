Lá por gostar de fazer muito uma coisa não quer dizer que a possa repetir até à exaustão. Quatro especialistas alertam que, de vez em quando, é importante dar tempo ao corpo para respirar e para recuperar desses (maus) hábitos e para combater os fatores de agressão externos, como o sol e a poluição. Pausa esta que não só permite tratar situações irregulares, como pode potenciar os efeitos dos cuidados estéticos e cosméticos.

Descubra, de seguida, que intervalos deve fazer nalguns dos procedimentos estéticos mais comuns:

- Extensão de pestanas

"Às vezes, as pessoas exageram no tamanho e no peso", alertou Filipa Muñoz de Oliveira, fundadora da Wiñk, em declarações à edição impressa da revista Saber Viver. O que, além de incomodativo, pode acelerar a queda das nossas pestanas e retardar o seu crescimento natural. Faça a manutenção de quatro em quatro semanas, pois ajuda a detetar possíveis anomalias.

Ao fim de algum tempo, será necessário fazer um intervalo. Após três meses com as mesmas extensões de pestanas, devemos aguardar um mês até à próxima aplicação. Nesse período, Filipa Muñoz aconselha usar um desmaquilhante bifásico, com uma parte aquosa e uma parte oleosa, para "manter as pestanas bem limpas e hidratadas", como sublinha.

- Extensão de cabelos

Olga Ferreira-Hilário, hairstylist no Slash Creative Hair Studio, um dos mais cabeleireiros de Lisboa mais trendy, diz que, "se as extensões forem de má qualidade podem danificar o nosso cabelo, porque fazem fricção, destroem as cutículas e podem chegar a partir" as hastes capilares. Se fizer as manutenções necessárias, consegue despistar reações desta natureza.

Em termos de intervalo, ao fim de um ano deve substituir as extensões e só se o seu cabelo estiver danificado é que deverá "fazer um intervalo de, pelo menos, seis meses", recomenda Olga Ferreira-Hilário. Use produtos que ajudem a reconstruir o fio de cabelo, como o sistema Olaplex, disponível em cabeleireiros especializados. Faça uma máscara de hidratação regularmente.

- Verniz gel

Embora possa ser reaplicado a cada duas semanas, Magda Lourenço, criadora da Nails4’Us, explica que, "se a remoção do verniz gel com lima não for efetuada corretamente, pode retirar camadas de unha natural e a remoção com líquido pode ressequir as unhas e cutículas", explicou em declarações à revista Saber Viver.

Faça, por isso, uma pausa durante algumas semanas até seis meses, para as unhas regenerarem. Magda Lourenço diz que fazer uma "alimentação saudável, hidratar as unhas e cutículas e utilizar uma base fortificante como a Nails4’Us Nail Force", ajuda a acelerar o processo.

- Maquilhagem

Muitas mulheres exageram no que toca à quantidade de produtos a que recorre para se maquilhar. Fernando Guerra, dermatologista, diz que quando usada em excesso, tanto na quantidade como na frequência, a maquilhagem "obstrui os poros e pode provocar lesões acneicas", como explicou à publicação feminina. O especialista critica, sobretudo, o exagerado uso de bases com maior cobertura, como é o caso do fond de teint.

Em termos de intervalo, o ideal seria deixar a pele respirar dois dias inteiros. Neste interregno, Fernando Guerra recomenda fazer esfoliação com uma escova elétrica ou com um produto esfoliante, usar protetor solar com FPS 50+ e aplicar um creme hidratante de efeito mate. Isto vai retardar os sinais de envelhecimento, desobstruir os poros e proteger a pele da poluição.