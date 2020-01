Passe o lápis junto à raiz das pestanas da pálpebra superior sem deixar espaço entre o risco e as pestanas. Na pálpebra inferior, risque por dentro do olho ou na raiz. "Se fizer o risco só em cima, a pálpebra superior fica pesada. Para haver equilíbrio, faça o risco em cima e em baixo e use as sombras de cima também em baixo", sugere Cristina Gomes.