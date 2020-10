Os avisos não poderiam ser mais claros. "Mais caro não quer dizer melhor" e "nenhum produto funciona em todas as pessoas". Os alertas são da Academia de Dermatologia Americana, organização que incentiva o uso de produtos que acumulam funções, como é o caso dos cremes hidratantes e dos batons com proteção solar. Distinguir o essencial do acessório é, por isso, fundamental para investir nos produtos certos. Veja, de seguida, os cuidados que não deve, de todo, descurar no seu quotidiano.

1. Evite os inimigos da pele

Luz solar, poluição atmosférica, stresse, privação de sono, consumo de álcool, tabaco e de açúcar contribuem, comprovadamente, para o envelhecimento cutâneo. O stresse, por exemplo, "pode piorar a psoríase ou a rosácea e resultar em lesões de acne mais inflamadas e persistentes", informa a Academia de Dermatologia Americana. Minimizar o contacto com estes elementos é um primeiro passo muito importante para preservar a saúde e beleza da pele.

2. Personalize as suas rotinas

Diferentes tipos de pele têm necessidades diferentes, por isso a personalização dos cuidados é a solução para muitos deles. Afinal, como asseguram os especialistas da Academia de Dermatologia Americana, também conhecida nos Estados Unidos da América pela sigla AAD, "uma rotina cuidadosa e consistente de cuidados com produtos concebidos para tipos específicos de pele pode, gradualmente, melhorar a sua saúde e aparência global".

3. Proteja-se sempre do sol

Apesar dos muitos alertas dos médicos, continuam a ser (muito) poucos que os os usam fora dos meses de maior calor. "Os protetores solares são, de longe, os produtos anti-idade mais benéficos no mercado", sublinha a Academia de Dermatologia Americana, que destaca as vantagens da aplicação diária dos dermocosméticos como fotoproteção.

"Os produtos de largo espetro protegem de radiações UVA e UVB que estão na origem de manchas, rugas profundas e uma textura tipo couro. O uso diário pode também ajudar a pele a reparar alguns danos", refere o dermatologista Miguel Trincheiras. Use-o 365 dias por ano, opte por FPS acima de 30 e, se passar o dia ao ar livre, reaplique de duas em duas horas.

4. Hidrate a epiderme

Segundo a AAD, "um bom hidratante pode preencher rugas finas e tornar a aparência da pele mais luminosa e jovem", sendo "o ingrediente invisível de muitos produtos que prometem reduzir as rugas finas em 24 a 48 horas". Aplique um hidratante adequado ao seu tipo de pele de manhã e à noite, após a limpeza e, eventualmente, a tonificação. É essencial beber cerca de um litro e meio de água por dia, já que a hidratação começa pelo interior do organismo.

5. Limpe sempre a pele

É outro dos gestos que muitas mulheres continuam a descurar. Para remover sujidade associada à poluição e aos restos de cosméticos e de maquilhagem, este gesto deve ser diário. Exclua o sabão e opte por um produto adequado ao seu tipo de pele, enxaguando com água fria ou retirando-o depois com um algodão. Termine quando o último disco não revelar sujidade e, periodicamente, aplique uma máscara. São muitas as variedades disponíveis no mercado.

6. Tonifique a epiderme

Melhorar o tónus da pele, aumentando a sua elasticidade, é o objetivo deste gesto, importante para quem tem pele oleosa ou mista. Nestes tipos de epiderme, o tónico ajuda a controlar a taxa de excreção de gordura e a limitar o aspeto brilhante que surge, normalmente, três horas após a limpeza. Deve ser aplicado diariamente sobre o rosto limpo. Se tem pele seca, dispense este passo, recomendam os especialistas da Academia de Dermatologia Americana.

7. Combata os radicais livres

Libertados nas reações de oxidação do organismo, os radicais livres deterioram as células, causando inflamação, agravando os danos do sol e contribuindo para o cancro da pele. Os antioxidantes anulam os seus efeitos. À mesa, aposte, sobretudo, em frutos e em legumes crus. Nos cremes de rosto, procure vitamina A (ácido retinóico, retinaldeído), vitamina E (alfa-tocoferol), resveratrol, selénio, péptidos e fatores de crescimento, úteis em cremes de noite.

8. Minimize as rugas

A capacidade de produção de colagénio do organismo diminui com a idade, levando à perda de firmeza e de hidratação. Os movimentos constantes dos músculos do rosto e a exposição a fatores nocivos também têm influência. Estimulando a pele a produzir colagénio, o retinol é um dos ingredientes mais úteis em cosméticos de noite, bem como os alfahidroxiácidos e o ácido salicílico. Tratamentos de microdermoabrasão e peelings químicos também são eficazes.

9. Alise o grão da pele

Associado à atividade das glândulas sebáceas, o tamanho dos poros é determinado geneticamente, mas é possível evitar fatores que os dilatam e estimulam a produção de sebo, como a exposição solar, as lavagens excessivas e/ou agressivas e os produtos adstringentes ou abrasivos. Se sofre de acne, nunca esprema as borbulhas e opte por cosméticos com peróxido de benzoílo ou ácido salicílico. Use soluções em gel na pele oleosa e cremes ou loções na seca.

10. Uniformize a tez

Sejam sardas, melasma (pano) ou lentigos, as manchas têm origem na melanina, um pigmento natural da pele cuja distribuição depende de fatores genéticos, hormonais (no melasma) e da exposição solar. O ácidos kójico, o ácido fítico, o ácido lático e o ácido glicólico, presentes em muitos (dermo)cosméticos à venda no mercado, tal como a vitamina C e os iões de zinco e cobre, são poderosos ingredientes despigmentantes que ajudam a eliminar os lentigos.

Cremes à base de derivados de hidroquinona podem também apagar o melasma e aclarar os lentigos, como confirmaram inúmeros estudos desenvolvidos por membros da Academia de Dermatologia Americana. Se tem vermelhidão ou vasos sanguíneos visíveis, consulte um dermatologista para despistar a rosácea, já que o seu tratamento com laser pulsado de contraste, uma das alternativas terapêuticas para o problema que a AAD propõe, é simples.

Texto: Rita Miguel com Miguel Trincheiras (dermatologista)