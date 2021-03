Synchro Platform é um tratamento à base de luz pulsada com um filtro específico que elimina as manchas cutâneas. O tratamento inicia-se com uma boa limpeza da pele, através da utilização de um leite de limpeza e de um tónico ou de água termal. De seguida, aplica-se um creme anestésico, durante 30 minutos, e depois coloca-se gel no local da(s) mancha(s) para aplicar a luz pulsada. No final do tratamento, aplica-se uma pomada antibiótica e cicatrizante.

Cada sessão demora cerca de 10 minutos. Os resultados são, habitualmente, visíveis ao fim de 15 dias e, após o último tratamento, as inestéticas manchas desaparecem por completo, como inicialmente se ambicionava. Este procedimento estético, muito procurado por homens e mulheres em vários países, pode ser feito numa ou em duas sessões, dependendo também da gravidade das manchas. O preço oscila, em média, entre os 200 € e os 300 € por sessão.