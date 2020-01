No momento de adquirir um creme anti-idade, Fernando Guerra sugere que privilegie a presença de ingredientes como o "ácido ascórbico [vitamina C], o ácido alfalipóico e a dimetilaminoetanol [DMAE]". Embora as fórmulas anti-envelhecimento ajudem a fornecer as propriedades indispensáveis para uma pele saudável, o especialista lembra que nada é mais importante do que resguardá-la do seu principal inimigo.

"Nunca se deve expor ao sol sem protetor solar com um índice mínimo de [FPS] 30 durante o ano e, no verão, sempre de 50+, independentemente de ter um fototipo dois [pele mais clara, que raramente bronzeia] ou três [pele que bronzeia sempre], assim como nunca se deve expor entre as 12 e as 17 horas, de maio a outubro", refere. Caso a sua tez manifeste sinais evidentes de envelhecimento, deve consultar um dermatologista.

Os diferentes tratamentos a que pode recorrer

Segundo Fernando Guerra, dermatologista, são vários os procedimentos estéticos a que pode recorrer para atenuar as marcas da passagem dos anos:

- Fotorejuvenescimento

Tratamento realizado com uma máquina de luz pulsada intensa (IPL), que confere uniformidade de cor, reduz manchas e

telangiectasias (pequenos vasos visíveis na face), aumenta o brilho e a tensão da pele da face, pescoço e decote.

- Radiofrequência unipolar e bipolar

Método que proporciona a neoformação do colagénio e exerce um efeito lift suave sobre a face e pescoço.

- Resurfacing com laser de CO2 fraccionado

Técnica que combate as rugas superficiais e profundas, como as verticais do lábio superior, assim como reduz o aparecimento e o desenvolvimento de cicatrizes menos profundas e de manchas.

Texto: Fátima Lopes Cardoso com Fernando Guerra (dermatologista)