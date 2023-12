A notícia do internamento de Nuno Graciano deixou todos surpreendidos no início da semana. Como detalhou Cinha Jardim no 'Dois às 10', o apresentador "estava num café, sentiu-se mal, foi à casa de banho e demorou tempo a mais do que o normal. Quando foram à casa de banho, a porta estava trancada e foi difícil abrirem-na".

Nuno Graciano acabou por ser hospitalizado com prognóstico reservado, como comunicou na altura a família, mas não resistiu e partiu esta quinta-feira, dia 7 de dezembro, aos 54 anos. De acordo com a SIC Notícias, o apresentador morreu de um ataque cardíaco.

Após a notícia, as homenagens rapidamente começaram a 'espalhar-se' pelas redes sociais. Muitos famosos fizeram questão de lamentar publicamente a sua partida, entre eles Ruben Vieira (Ben da TVI), Patrícia Candoso (que esteve recentemente com Nuno Graciano e falou de um projeto que o apresentador queria fazer), José Castelo Branco, Fátima Lopes, Cristina Ferreira e Fernando Rocha (lamentando ao escrever que "agora que morreu, não falta gente a dizer que era o maior).

Também as estações da SIC e TVI mudaram a programação para homenagearem Nuno Graciano, e prestaram-lhe um tributo nas redes sociais.

As homenagens e o lamento pela sua morte não param de 'encher' as redes sociais, pois são várias as caras conhecidas que continuam a reagir publicamente à inesperada notícia da sua partida.

"Partilhávamos a mesma paixão: Televisão. Tive um ataque de riso incontrolável uma vez em direto, não conseguia parar de rir… O Nuno, assim que se apercebeu, saltou em minha defesa. Mal lancei o intervalo ficámos a rir juntos", recordou Alice Alves. "Que continues a rir, onde quer que a jornada te leve. Até sempre. Um abraço apertado à família", completou.

"Conheci o Nuno no mesmo dia que conhecia a Sara Tavares. A boa onda em pessoa, tanto um como o outro. Assim vi que era exatamente isso, um onda. Não nos pertence, simplesmente navegamos essa onda, se quisermos. E é neste querer que vive o impulso criador universal. Para mim, o verdadeiro exemplo da alegria de viver está neste navegar intencionado, nesta certeza que o amor, sim, o amor vence sempre. Até já", escreveu Nuno Homem de Sá.

Por sua vez, a cantora Nucha partilhou: "Descansa em paz, amigo! Muita força para a família! Até já, tio careca".

"Descansa em paz, amigo", pode ler-se numa publicação que foi feita nas stories da página de Instagram do cantor Toy.

© Instagram

"Mais uma injustiça divina. Morreu o Tio Careca. F******. Porquê? Porque se parte assim prematuramente? Estou triste... muito triste", disse Zulmira Ferreira.

© Instagram

Já Marco Horácio escreveu: "Um profissional e um conselheiro de mão cheia. Abraço à família. A tua frontalidade vai deixar saudades, amigo".



© Instagram

De recordar que Nuno Graciano esteve largos anos a trabalhar em televisão, tendo estado à frente de programas como 'Contacto', 'Não Há Crise', e 'Companhia das Manhãs', da SIC. Passou também pela CMTV e pelo Canal 11. Ficou depois afastado da televisão e em 2022 regressou ao pequeno ecrã para participar no 'Big Brother Famosos', da TVI, onde foi ainda comentador.

Mas antes do regresso à televisão, Nuno Graciano deu passos na política. Em 2021, o apresentador decidiu candidatar-se, pelo Chega, à Câmara Municipal de Lisboa.

O também empresário - que ia completar mais um ano de vida no dia 14 de dezembro - deixa quatro filhos, Gonçalo, de 25 anos, Tomás, de 22, (ambos da relação com Patrícia Chester) Matilde, de 18, e Maria, de 13, da união com Bárbara Elias, de quem estava separado.

