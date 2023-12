Nuno Graciano sofreu um problema de saúde na passada segunda-feira, dia 4 de dezembro, e encontra-se internado numa unidade hospitalar desde então. A informação foi avançada através das redes sociais do apresentador.

"Na passada segunda-feira, o Nuno Graciano teve um problema de saúde e encontra-se internado, com um prognóstico reservado. Agradecemos todo o apoio que temos recebido. Pedimos o máximo de respeito à família nesta fase", pode ler-se na curta nota publicada.

Na caixa de comentários, vários amigos do apresentador deixaram mensagens de força e esperança, como poderá ler mais abaixo.

Vale lembrar que Nuno Graciano, de 54 anos, tem estado afastado dos ecrãs desde a participação, como comentador, no programa 'TVI Extra', que terminou pouco antes da estreia da nova edição do 'Big Brother', em setembro passado.

A última publicação do apresentador nas redes sociais foi feita um dia antes do internamento. Trata-se de uma fotografia com os quatro filhos, em que surge sorridente e feliz.