As homenagens a Nuno Graciano têm-se multiplicado desde o anúncio da morte do apresentador, que perdeu a vida esta quinta-feira, dia 7, no Hospital de Cascais, onde estava internado desde segunda-feira, após ter sofrido um ataque cardíaco.

Ruben Vieira, amigo do apresentador, foi uma das pessoas que quis prestar homenagem ao eterno 'tio careca', dedicando-lhe um bonito texto na sua conta no Instagram.

"Eras assim, de sorriso fácil e rasgado. Um colega de trabalho, um amigo, nem sempre fácil de aturar mas nenhum de nós é um ser perfeito. Fomos muito felizes a trabalhar, orgulhosos sempre dos projetos que fizemos e sempre nos despedimos com um 'Obrigado, irmão', nunca eu pensando que tão cedo nos ias deixar. Não imaginas o que eu gostava de acabar este texto com um 'Bem-vindo aos apanhados', que tanto gostavas de dizer. Infelizmente acabo com um 'Até sempre, tio careca'", escreveu o marido de Rita Ferro Rodrigues.

