Nuno Graciano morreu esta quinta-feira, dia 7 de dezembro, no Hospital de Cascais, vítima de um ataque cardíaco, avança a SIC Notícias. Tinha 54 anos.

O apresentador estava internado deste segunda-feira com prognóstico reservado, segundo informações dadas pela família nas redes sociais.

Na manhã desta quinta-feira, Cinha Jardim, amiga do apresentador, já tinha revelado o problema de saúde que sofreu recentemente e que o levou ao hospital.

"O Nuno estava num café, sentiu-se mal, foi à casa de banho e demorou tempo a mais do que o normal. Quando foram à casa de banho, a porta estava trancada e foi difícil abrirem-na", relatou Cinha, que atualizou ainda o estado de saúde do amigo: "Está em coma no hospital de Cascais com prognóstico muito reservado".

