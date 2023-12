Nuno Graciano morreu esta quinta-feira, dia 7 de dezembro, no Hospital de Cascais, onde se encontrava internado. A informação foi confirmada pelo Fama Ao Minuto.

Esta manhã, no 'Dois Às 10', Cinha Jardim, amiga do apresentador, já tinha revelado o problema de saúde que sofreu recentemente e que o levou ao hospital.

"O Nuno estava num café, sentiu-se mal, foi à casa de banho e demorou tempo a mais do que o normal. Quando foram à casa de banho, a porta estava trancada e foi difícil abrirem-na", relatou Cinha, que atualizou ainda o estado de saúde do amigo: "Está em coma no hospital de Cascais com prognóstico muito reservado", afirmou a comentadora ao final da manhã desta quinta-feira.

De recordar que a família tinha recorrido às redes sociais esta quarta-feira para revelar, numa publicação, que o apresentador se encontrava internado desde segunda-feira com prognóstico reservado.

Nuno Graciano apresentou durante três anos o programa vespertino da SIC 'Contacto', exibido entre 2006 e 2009. Conduziu ainda o formato de apanhados 'Não Há Crise' e mudou-se depois para as manhãs do canal de Paço de Arcos, assumindo o programa 'Companhia das Manhãs'. Passou posteriormente pela CMTV e pelo Canal 11 antes de ficar três anos afastado dos ecrãs.

Em 2022 aceitou ser um dos concorrentes do 'Big Brother Famosos' e foi na TVI que teve os seus últimos projetos em televisão, sempre como comentador. O comunicador via na 'caixa mágica' a sua maior paixão e nunca escondeu a mágoa que sentiu pela falta de oportunidades nos últimos anos.

Leia Também: Nuno Graciano está em coma. Tudo o que se sabe sobre o que aconteceu