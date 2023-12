O internamento de Nuno Graciano foi um dos temas da rubrica 'Conversas de Café' do programa da TVI 'Dois às 10' desta quinta-feira, dia 7 de novembro. No painel de comentadores esteve Cinha Jardim, amiga pessoal do apresentador, que divulgou mais detalhes sobre o que aconteceu.

"O Nuno estava num café, sentiu-se mal, foi à casa de banho e demorou tempo a mais do que o normal. Quando foram à casa de banho, a porta estava trancada e foi difícil abrirem-na", relatou Cinha, que atualizou ainda o estado de saúde do amigo: "Está em coma no hospital de Cascais com prognóstico muito reservado".

De seguida, a socialite confessou sentir-se "tristíssima" com esta situação e realçou que todos os amigos e familiares estão a torcer pelas melhoras do comunicador. "Para além de ser muito novo, tem 54 anos, tem uns filhos que o adoram", fez notar.

"Que corra tudo bem", disseram ainda Cláudio Ramos, Gonçalo Quinaz e Zé Lopes.

O apresentador não deu sinais de nenhum mau-estar físico nem psicológico e no fim de semana fez parte de um curso lecionado pelo coach motivacional Jorge Moutinho.

