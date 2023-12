Tudo mudou na vida de Nuno Graciano em poucos dias. O comunicador, ainda na semana passada, participou num evento de mentoria realizado pelo coach Jorge Moutinho, mas agora está numa cama de hospital a lutar pela vida.

Com prognóstico reservado, segundo um comunicado divulgado nas suas redes sociais, o apresentador está internado numa unidade hospitalar e de todos os lados chegam mensagens de apoio e de força. Uma delas é deixada por alguém que, ainda no passado sábado, esteve com Nuno.

"Mal posso acreditar que há quatro dias atrás estávamos a celebrar e hoje estás numa situação de risco. Aqui a torcer por ti meu querido amigo Nuno Graciano, desejando que voltes rápido para junto de nós", fez notar a empresária Vera Correia, que também participou no curso de Jorge Moutinho.

Como já lhe demos conta anteriormente, Nuno Graciano havia enviado, momentos antes de ser internado, um vídeo para a redação do programa de Júlia Pinheiro na SIC, com elogios para Inês Rocha, sua colega no formato 'Contacto', que apresentou nesta mesma estação. Leia Também: Júlia Pinheiro mostra vídeo de Nuno Graciano pouco antes de ser internado