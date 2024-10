A apresentadora publicou no Instagram uma fotografia captada quando Carolina estava no altar com o marido, Pedro.

Este fim de semana foi muito especial para Júlia Pinheiro. A filha Carolina deu o nó com o companheiro, Pedro, e a apresentadora da SIC já se manifestou no Instagram. Um dia depois da cerimónia, que decorreu no sábado, dia 12 de outubro, Júlia Pinheiro publicou uma fotografia da filha com o agora marido no altar e falou sobre este dia único. "O amor merece uma celebração. Ontem, foi um dia inesquecível. Quero agradecer as centenas de mensagens que nos enviaram desejando felicidades ao novo casal. Carolina e Pedro, iluminaram os nossos corações", pode ler-se na legenda da imagem. Após a publicação, foram muitas as figuras públicas que reagiram na caixa de comentários. "Uma vida longa e feliz aos dois", comentou Cristina Ferreira. "Viva o amor", disse Sara Norte. De recordar que Júlia Pinheiro e o marido, Rui Pêgo, são ainda pais de Matilde (irmã gémea de Carolina) e de Rui Maria Pêgo.