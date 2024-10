Foi através da sua página de Instagram que Sandra Felgueiras recordou e prestou uma homenagem a um grande amigo, por quem guarda um enorme carinho.

Junto de uma fotografia do amigo, a jornalista revelou que o mesmo morreu de repente.

"Foste um dos meus melhores amigos e não fui a tempo de me despedir. Abandonaste-nos na pandemia em Londres num súbito ataque cardíaco a jogar Padel e só soube muito depois", começou por contar Sandra Felgueiras, esta terça-feira, dia 29 de outubro.

"Não tem havido dia que não olhe para esta foto e pense no quanto deixei por te dizer. Eras quase um irmão. Nunca me deixaste sozinha nos momentos mais duros da minha vida. Com a minha mãe no Brasil, improvisaste webcams, garantiste que falássemos - mãe e filha - todos os dias. Nunca fiz nada por ti. Tu eras o meu anjo da guarda. Eu era apenas a protegida", desabafou ainda.

"Onde quer que estejas, perdoa-me! E sente que serás sempre o meu grande amigo, onde quer que a morte te tenha levado", rematou.

Leia Também: "Vergonha que país gaste milhões na CP e não tenha alta velocidade"