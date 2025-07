Rui de Carvalho, pai de Bruno de Carvalho, tem vindo a lutar contra problemas de saúde, como o ex-presidente do Sporting vai partilhando com os seguidores da sua página de Instagram.

Ainda na madrugada desta terça-feira, dia 1 de julho, Bruno de Carvalho voltou a falar do estado de saúde do pai, sem revelar grandes detalhes, mas adiantando que não se encontra bem.

Um desabafo cheio de partilhas e sem deixar de lado as 'farpas' ao atual presidente dos leões, Frederico Varandas.

"Sabes meu pai, nem sempre fui o que sonhaste. Mas tentei! Fiz o meu melhor para te sentires orgulhoso. E sei que ficaste. Quando me licenciei, quando abri a minha empresa aos 20 anos, quando te levei a fazer os teus últimos quase 10 anos profissionais junto a mim, quando tiveste uma carreira que só poucos conseguem. Quando fui presidente do nosso Sporting CP. Quando fiz 18 anos e as primeiras pessoas que quis levar a um bar foste tu e a mãe. Quando te digo Amo-te! Quando estou lá! Amo-te tanto, rei Leão! Se já eras um exemplo para mim, nestes últimos meses mostras tudo o que sempre foste, um homem honrado e um lutador", começou por escrever.

"Que orgulho, meu pai! Perdoa todos os imbecis que te quiseram dizer que um dos teus filhos não prestava. Eles só disseram isso pois eles próprios não prestam! Perdoa este idiota de presidente do Sporting CP que me tenta apagar da história do nosso Clube e ainda por cima, mentindo em algo que ele sabe bem o que se passou: Alcochete! Perdoa tudo e todos, na tua vida e na dos teus filhos, pois só tu interessas e eu amo-te", acrescentou.

"Luta, leão! Luta que estou aqui contigo! Luta, leão! Nunca nada nos foi dado, tudo foi conquistado! Luta, leão! Luta, que mereces essa oportunidade! Amo-te e serás sempre o maior", pode ler-se, por fim, na referida publicação.

Às suas palavras, o ex-presidente do Sporting juntou uma fotografia antiga dos pais de quando se casaram.

Após a partilha, Bruno de Carvalho não tardou a receber carinhosas mensagens na caixa de comentários. "Vai tudo correr bem, Bruninho. Um beijinho e um abraço apertado", escreveu uma seguidora. "Rápidas melhoras para o seu teu pai, Bruno. Que recupere rápido e que vença mais esta batalha. Muita fé e foco", pode ainda ler-se entre as muitas reações.

