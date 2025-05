O Sporting foi a 'casa' do Benfica para uma partida única no final de tarde de sábado, dia 10 de maio, mas o resultado não foi revelador. Com um empate de 1-1, a decisão de quem leva a taça ficou adiada para a próxima semana.

Bruno de Carvalho, como seria de esperar, não perdeu o jogo e fez questão de se manifestar publicamente, tendo reclamado da arbitragem.

"Ainda tenho uma foto do tempo em que a arbitragem de um dérbi como este era isenta", disse o ex-presidente dos leões numa publicação que fez nas stories da sua página de Instagram.

Publicação e Bruno de Carvalho© Instagram_bruno_de_carvalho_oficial

