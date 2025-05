Sofia Arruda esteve no Estádio da Luz a ver o dérbi, mas a família dividiu-se no apoio aos clubes. Enquanto a atriz esteve a torcer pelo Sporting, o marido, David Amaro, e o filho mais velho de ambos, Xavier, apoiaram o Benfica.

Ainda assim, não deixaram de estar todos juntos a assistir à partida, e vestidos a rigor.

"A ensinarmos desde sempre a importância de respeitarmos e aceitarmos as diferenças uns dos outros, até as futebolísticas! Que ganhe quem jogar melhor", disse Sofia Arruda antes do jogo, que terminou com um empate 1-1.

Na mesma publicação, Sofia Arruda destacou que o filho mais velho acabou por "concretizar um sonho: ir ver um jogo do clube da mãe e do clube do pai".

