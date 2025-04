Sofia Arruda e a família comemoraram, no passado dia 22 de abril, o primeiro aniversário da filha mais nova da atriz, Olívia.

A festa foi dias depois, no fim de semana, e a atriz fez questão de mostrar aos seguidores as imagens mais amorosas do evento que decorreu, curiosamente, onde a artista e o marido, David Amaro, casaram há quase sete anos.

"Pormenores da festa mais cor de rosa que já organizei na vida", escreveu Sofia na legenda da partilha onde podemos ver a decoração cheias de laços dessa cor.

Sofia e David são também pais de Xavier, de cinco anos.

Leia Também: Sofia Arruda foi mãe pela segunda vez há um ano. "Um dia mágico"