Desde que foi conhecida a morte de Nuno Graciano, as homenagens ao apresentador têm-se multiplicado.

A TVI, estação na qual Graciano esteve pela última vez no pequeno ecrã, no 'Big Brother', em 2022, usou as redes sociais para prestar homenagem ao eterno 'tio careca'.

"Morreu Nuno Graciano. O apresentador tinha o sonho da televisão e viveu-o nos últimos tempos na TVI. À família os sentidos pêsames", pode ler-se, na publicação feita pela estação de Queluz de Baixo.

