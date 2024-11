Heitor Lourenço recorreu à sua página de Instagram para prestar uma homenagem a um grande amigo que acabou de partir.

"O Zé! É muito difícil imaginar esta coisa, breve e imaterial, a que chamamos vida sem ele. O Zé fazia parte do núcleo duro dos meus amigos. Há muito tempo! Sempre responsável por organizar essa amizade proporcionando, aos muitos amigos, momentos únicos de festa da vida", começou por escrever o ator junto de imagens em que destaca o amigo.

"Sabia ser mãe, pai, tio e não se coibia de nos dar um puxão de orelhas sempre que era necessário. Rimos muito, partilhámos bastante. Estou triste pela partida mas contente pelo acrescento do nosso Zé às nossas existências. E isso não se apaga. Somos todos tão frágeis a fingir que somos eternos e invencíveis. Não somos. Beijo grande, querido Zé Agualusa, e faz boa viagem. Beijos do 'menino Heitor', como sempre me chamas", completou.

