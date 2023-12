Nuno Graciano, uma das caras mais conhecidas da televisão em Portugal, morreu hoje, dia 7 de dezembro, aos 54 anos.

Assim que a notícia se tornou pública foram várias as personalidades que quiseram prestar uma homenagem através das redes sociais.

Cristina Ferreira foi uma das primeiras. Na legenda de uma partilha na sua página de Instagram escreveu: "Ainda lhe vi o olhar brilhante por voltar à televisão. O seu sonho maior. Nuno"

Nuno Eiró também não ficou indiferente. Realçando um retrato no qual posa com o apresentador, notou: "Até sempre, Nuno".

Bernardo Sousa, por seu turno, deixou as seguintes palavras: "Vou lembrar-me sempre de ti, assim! Alegre e puro. Descansa em paz amigo. Até sempre TIO CARECA".

A atriz Sílvia Rizzo partilhou igualmente um retrato do apresentador.

"Até sempre, amigo Nuno Graciano", referiu Fernando Mendes.

Patrícia Candoso, de quem o apresentador era amigo, deixou uma sentida mensagem:

"Tirei esta fotografia ao Nuno num projeto que fizemos em 2020, após o primeiro confinamento. Estava feliz, a fazer o que sempre gostou profissionalmente. Os últimos anos foram ingratos com ele a nível profissional, mas sempre foi acarinhado pelo público, o Tio Careca assim lhe chamavam em todo lado. Sempre foi um bom amigo, sempre esteve lá quando precisei. Há duas semanas bebemos café na Guia falou de um projeto que queria muito fazer… Estou inconformada, incrédula com a tua partida querido Nuno… muito amor e muita força para toda a família, para os teus filhos que eram o teu maior orgulho".

Recordando uma entrevista que fez com Nuno Graciano, o repórter Zé Lopes, da TVI, afirmou: "Ficam as bonitas memórias, os abraços, o respeito e uma profunda admiração. Até já, querido Nuno. Estendo as minha condolências e um sentido braço a toda a família".

Marco Costa prestou o seguinte tributo: "Que brilhes no céu como brilhaste na terra! Foi um prazer ter-te como amigo! Serás para sempre o eterno Tio Careca! Os meus sinceros sentimentos à família".

Vanessa Martins lembrou a importância que Nuno Graciano teve no início da sua carreira. "Foste a primeira pessoa que me deu a mão na estreia em daytime. Muitas vezes ouviste os meus nervos e as minhas angústias. Muitas vezes ouvi o mesmo de ti. Esta vida é muito parva, tira-nos as pessoas boas. A esta hora o Tio Careca está a preparar uma grande festa no céu. Um beijo aos teus filhos e um dia lá nos encontraremos".

Fernando Rocha fez uma homenagem, aproveitando para deixar uma crítica. "Se hoje eu existo como artista a este homem o devo. Pois foi ele que me me chamou para um concurso de anedotas na TVI chamado 'Ri-te Ri-te'. Depois contratou-me e ensinou-me a fazer apanhados. A vida seguiu e ele sempre a assistir ao meu sucesso e sempre orgulhoso, eu era um produto que ele descobriu.

A vida continuou e seguimos caminhos diferentes. Devo-lhe muito, eu e muita gente que anda aí no mundo da televisão. Sempre me deu conselhos e exemplos de vida e mesmo na morte deixou uma mensagem para quem quiser entender. 'O mundo é hipócrita e cruel, hoje adoram-te e bajulam-te amanhã ignoram-te'.

Se precisares de ajuda, nem te atendem o telefone. Agora que morreu, não falta gente a dizer que era o maior. Descansa em paz irmão. Ser-te-ei eternamente grato.

Flávio Furtado lembrou um dos comentários de Nuno Graciano no programa 'TVI Extra'.

"Tive a honra de fazer parte do teu último desafio televisivo. E vi-te tão feliz… É assim que vou recordar-te sempre! Até um dia meu amigo", escreveu.

Também Bárbara Norton de Matos usou a sua conta no Instagram para recordar o amigo. "Estou em choque… não pode ser possível! Estivemos juntos há três semanas, deste-me um enorme abraço e disseste : 'Adoro -te, miúda, continua assim com essa autenticidade'.Sempre que estávamos juntos falavas com um orgulho enorme nos teus filhos, com um brilho nos olhos inacreditável… rimos muito, aliás, gargalhávamos alarvemente juntos e é assim que me vou lembrar de ti, a rir! Muita força para a família!", escreveu a atriz.

Rita Salema deixou as seguintes palavras: "Querido Nuno, ainda há uns dias foste assistir ao espetáculo dos meus alunos, estavas tão feliz e eu também, por te ter lá. Um beijinho grande, um beijinho grande a toda a família".

Já Noémia Costa recordou o tempo em que trabalharam "juntos num programa da TVI, o 'Ri-te Ri-te'", contou. "Daí para a frente, sempre que nos víamos recordávamos esse tempo…Há muito tempo. Estou triste mesmo", acrescentou.

Manuel Luís Goucha partilhou uma imagem da entrevista que fez ao apresentador referindo: "Ó Nuno!".

João Baião também não ficou indiferente:

Já Rita Mendes deixou uma reflexão. "Estava ainda agora a escrever um post sobre o Amor e a força que a família e os filhos nos dão e sei o quanto amavas os teus.

Percebi entretanto, pela onda de homenagens com que me deparei nas redes que o coração te falhou mesmo e que nem com este sorriso matreiro que ofereces aqui nesta foto é que tanto usavas na vida te safou deste destino que não merecias…

Para além de nos conhecermos há uma vida, foram estes últimos meses que partilhámos naquele que foi o projeto de tv que nos trouxe a ambos, à caixinha mágica, depois de muito tempo afastados e até essa história e sentimento nos unia.

Eu torcia por ti e sei que tu torcias por mim… querido Nuno, já que é inevitável a despedida, desejo que encontres a paz que ansiavas e envio toda a energia de luz à tua querida família e amigos para superarem a tua ausência..

És e sempre serás parte da história da televisão portuguesa e foi uma honra ser tua amiga e colega".

Também Merche Romero recordou o antigo colega e amigo numa publicação na sua conta no Instagram, na qual lembrou "a boa dupla de apresentadores e amigos" que foram. "Deste muito de ti a este país e à televisão portuguesa, fomos uma boa equipa mas acima de tudo vivemos muitos e bons momentos, sou grata por ter feito parte da tua vida", escreveu.

