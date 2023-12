Cristina Ferreira usou as redes sociais para prestar homenagem a Nuno Graciano, que morreu esta quinta-feira, dia 7 de dezembro, no Hospital de Cascais, onde estava internado desde segunda-feira.

"Ainda lhe vi o olhar brilhante por voltar à televisão. O seu sonho maior. Nuno", escreveu a apresentadora da TVI, junto de uma fotografia na qual Nuno Graciano aparece no estúdio onde são feitas as galas do 'Big Brother', programa no qual entrou no ano passado como concorrente.

De recordar que a família do apresentador tinha informado esta quarta-feira que este se encontrava internado com prognóstico reservado.

