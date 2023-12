Nuno Graciano morreu esta quinta-feira, 7 de dezembro, aos 54 anos. Em jeito de homenagem, Daniel Oliveira anunciou uma mudança na programação da SIC, uma vez que será transmitida (uma vez mais) a entrevista que o apresentador deu ao programa 'Alta Definição'.

"No adeus a Nuno Graciano, recordamos a história de vida do apresentador, contada pelo próprio no 'Alta Definição'. Hoje a seguir ao Jornal da Noite, na SIC. À família, a SIC envia as mais sentidas condolências", escreve na legenda de uma partilha na sua página de Instagram.

Recorde-se que o comunicador encontrava-se internado no hospital de Cascais há três dias em coma e prognóstico reservado.

Leia Também: Morreu o apresentador Nuno Graciano