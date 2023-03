Salvador tem apenas um ano e não sabe do que se passa à sua volta, mas os pais estão de costas voltadas e o mundo está a par.

No final da semana passada, Filipa Falcão acusou Rúben da Cruz de a ter traído e mostrou provas. Um tema que foi depois muito comentado, com várias reações e desenvolvimentos. E no meio de toda a agitação, o filho de ambos celebrou o primeiro ano de vida, no dia 26 de fevereiro.

Uma data que fica marcada com a separação dos pais, e da pior forma. Ainda assim, o DJ não deixou de assinalar o dia que mudou a sua vida e o tornou pai.

No Instagram, Rúben da Cruz dedicou uma publicação ao pequeno Salvador e publicou um vídeo com várias imagens desta caminhada única, e que destacámos na rubrica Foto da Semana, do Fama ao Minuto. Veja ou recorde abaixo:

De recordar que, entretanto, Rúben da Cruz já reagiu às acusações de Filipa Falcão. Por sua vez, Filipa fez questão de responder à mensagem do DJ.

Também Sofia Ribeiro acusou Rúben da Cruz de a ter traído e confessou que viveu uma relação conturbada com o DJ.

Uma polémica que levou alguns a brincarem com toda a situação, como foi o caso de Salvador Martinha, Ana Garcia Martins, Madalena Abecassis e Joana Marques.

No 'Dois às 10' também comentaram o tema, com Cláudio Ramos a condenar a atitude de Filipa Falcão e Cristina Ferreira a mostrar-se descontente a exposição do caso.

