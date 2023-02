Madalena Abecassis acompanhou todos os pormenores da polémica gerada à volta das traições de Rúben da Cruz, que foram reveladas pela companheira, Filipa Falcão, nas redes sociais. A digital influencer foi acompanhando o assunto e atualizando os seguidores da sua conta de Instagram.

Num dos stories deixou uma reflexão: "O que é que eu tiro em conclusão disto tudo: é que as mulheres - e isto é um recado para os homens - as mulheres descobrem tudo. Eu já tenho foto da pessoa. O FBI devia ser só mulheres. Nós descobrimos tudo, não se metam com a gente, porque a gente descobre".

