Férias em família é sinónimo de correria na hora de preparar toda a gente para ir jantar ao fim de um dia na praia. Foi precisamente isto que Madalena Abecassis mostrou num vídeo que partilhou na sua página de Instagram, no qual aproveitou para falar sobre o assunto, sempre no tom humorístico que lhe é característico.

"Eu na praia a partir das 18:00 a dizer em voz alta as horas de 15 em 15 minutos porque depois não dá tempo para tratar de todos e ter tempo para me arranjar com dignidade", nota.

"A realidade de quem tem muitos filhos para despachar e depois não resta nada de tempo para ela. É que a partir dos 40 é necessário algum empenho. A correria que não é para evitar ter o homem a bater o pé à porta do quarto", realça.

"Sair da praia tarde tem consequências graves que só eu antevejo", completa.

Jessica Athayde, amiga de Abecassis, comentou: "Eu gabo-te a paciência de usares rímel todos os dias e tirares todos os dias".

Veja a partilha:

