Helena Coelho encontra-se a desfrutar de umas férias na Sardenha, na companhia de Paulo Coelho, seu namorado, e da filha de ambos, a pequena Íris. O momento levou a influenciadora digital a refletir sobre os seus verões de infância, altura em que as idas à praia eram raras.

"Os meus pais não faziam férias de verão (nem de inverno, na verdade [risos]) trabalhavam todos os dias do ano e de vez em quando tínhamos um ou no máximo dois dias em Aveiro que era a praia mais próxima", recorda.

"A temperatura da água do mar em Portugal já é para corajosos e a de Aveiro juntamente com o ventinho que estava quase sempre… uiii, mas a vontade de ir ao mar era tanta, que nem dávamos conta do frio", afirma.

"Fui crescendo e conhecendo outras realidades e entendi que nasci para estar em água do mar com temperatura superior a 26°C se faz favor. Nunca senti falta… até conhecer! Mediterrâneo, eu amo-te. O Atlântico eu admiro", completa.

Veja as imagens destas férias na galeria.

