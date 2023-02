Um dia depois de o escândalo ter 'rebentado', Rúben da Cruz quebrou finalmente o silêncio e usou as redes sociais para reagir às acusações de traição de que está a ser alvo.

O DJ partilhou na sua conta oficial de Instagram um comunicado no qual diz ter sido alvo de "invasão de privacidade".

"É com grande tristeza que me vejo obrigado a esclarecer um assunto da esfera privada que, lamentavelmente, veio a público colocando-me numa posição de alta exposição, alvo de comentários de ódio que colocam em causa o meu bom nome", lamentou.

Rúben, que viu a namorada e mãe do seu filho, Filipa Falcão, partilhar mensagens que provam que a terá traído com outra mulher, pede que a sua privacidade seja respeitada, "visto ser um momento delicado" para si e para a sua família.

"Em relação às acusações de que sou alvo, quero esclarecer alguns pontos", frisou, passando a explicar o porquê de se considerar vítima de "invasão de privacidade".

"Na madrugada de sexta-feira, dia 24, perdi o acesso ao meu telemóvel e, logo, a todas as minhas redes sociais e contactos. Todas as partilhas feitas durante esse período não foram da minha autoria, nem com o meu consentimento. Aliás, à hora da partilha deste comunicado continuo sem acesso ao meu telemóvel tendo apenas recuperado os acessos às minhas contas e contactos", contou.

Sobre a alegada traição, afirma: "Estou de plena consciência dos meus atos. O último ano tem sido desafiante a nível pessoal. Estou consciente da verdade que acontece entre quatro paredes que, espero, assim manter, entre quatro paredes".

Por fim, apelou: "Pelo meu filho, opto por manter a minha vida privada assim mesmo: privada. E assim tenciono continuar a fazer e agradeço o mesmo respeito".

Eis o comunicado completo:



© Reprodução Instagram/ Rúben da Cruz

Recorde-se que depois de Filipa ter tornado pública a traição de que terá sido alvo, Sofia Ribeiro reagiu publicamente. A atriz namorou com Rúben da Cruz no passado e admite ter sido traída e ter passado por momentos delicados durante a relação.

Leia Também: Saiba quanto já cresceu o Instagram de Rúben da Cruz após o escândalo