Desta polémica, Rúben da Cruz não se livrará tão cedo. O DJ foi 'apanhado' a trair a companheira, Filipa Falcão, que se vingou com as 'armas' que tinha: divulgou nas redes sociais as provas.

"Realmente o corno é sempre o último a saber. Só tenho pena de não saber cantar como a Shakira para agora fazer uma música também. A todos aqueles que destroem uma família por uma noite de loucura… deviam ter vergonha", começou por dizer.

"Mas não nós que somos traídas é que ficamos com vergonha por sermos demasiado leais e às vezes ainda nos fazem acreditar que a culpa é nossa. Basta, Rúben da Cruz. Traíste a pessoa errada", atirou ainda Filipa antes de mostrar as mensagens trocadas entre Rúben e uma outra mulher.

Nas mesmas é possível ler frases como "não contaste mesmo a ninguém que dormiste comigo?", "tu tens mulher" e "as únicas pessoas sabem são as minhas amigas que estavam comigo nessa noite".

Filipa Falcão, nestas stories, deixou declarações como "tinha mas agora já não [mulher]", "uma salva de palmas para o nome que o Rúben deu à rapariga [So Mama], diz mais sobre ele do que sobre ela".

As stories em causa foram publicadas, num primeiro momento, por Filipa Falcão e partilhadas depois na conta oficial de Rúben da Cruz. Ao que tudo indica, Filipa terá tido acesso ao telemóvel do DJ, o que pode ajudar a justificar as partilhas.

